Festa dell’aria: inizia il campionato italiano di acrobazia aerea a motore

giovedì, 5 settembre 2019, 15:20

Passaggi da orizzontale a verticale, rotazioni e forme disegnate nell’aria per i prossimi tre giorni si potranno ammirare nei cieli sopra Capannori. All’aeroporto a Tassignano da domani (venerdì) a domenica si svolgerà infatti il Campionato italiano di acrobazia aerea a motore. L’appuntamento fa parte della “Festa dell’Aria 2019” promossa dal Comune in collaborazione con Regione Toscana, Aero Club Lucca, Aero Club d’Italia, Aeroclub Volovelistico Toscano e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Ventuno fra i piloti sportivi più bravi d’Italia sono pronti a darsi battaglia in quattro categorie: sport, classe intermedia, classe illimitata e freestyle. Quest’anno gli iscritti sono quattro in più rispetto al 2018, a dimostrazione del crescente interesse verso questo tipo di volo e dell’importanza che riveste Capannori nel settore.

Domani (venerdì) dalle 9 alle 19 si svolgeranno i voli di prova. I voli di gara, invece, si terranno sabato nella stessa fascia oraria e domenica dalle 9 alle 14.45. Domenica alle 15 si svolgeranno le premiazioni.

La quindicesima edizione della Festa dell’Aria proseguirà fino al 15 settembre. Le mongolfiere voleranno sui cieli di Capannori a partire da mercoledì 11, tutte le mattine dalle 7 e il pomeriggio prima del tramonto dalle 17.30, meteo permettendo, in occasione del XXXII Campionato italiano volo in mongolfiera e del Trofeo aerostatico internazionale “Città di Capannori”. Le giornate più attese sono quelle di sabato 14 e domenica 15 quando nell’area di piazza Aldo Moro a Capannori ci saranno voli vincolati in mongolfiera, il Balloon Glow, giochi e stand per bambini, spettacoli, uno spazio riservato alle associazioni, un’area mercatale e cibo.

Programma completo della manifestazione: www.flyairevents.org