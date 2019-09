Festa dell'aria, mongolfiere nei cieli per il campionato italiano

Altri articoli in Piana

martedì, 10 settembre 2019, 16:24

La finalissima sarà Tau Calcio - Pistoiese. Saranno loro infatti a chiudere la 25^ edizione del Trofeo Memorial Antonio Cordischi, il torneo organizzato dal Tau e dedicato ai Giovanissimi B

martedì, 10 settembre 2019, 15:35

Matteo Petrini di Fratelli d'Italia interviene in merito alle condizioni in cui versa il plesso scolastico della scuola media di Lammari

martedì, 10 settembre 2019, 15:28

L’assessore Del Carlo: “Abbiamo deciso di rendere ancora più sicuro l’incrocio con il dispositivo di controllo già utilizzato con successo in viale Europa a Marlia”

martedì, 10 settembre 2019, 14:53

Gli interventi rientrano in un piano complessivo e generale di asfaltature, manutenzioni stradali, marciapiedi e percorsi pedonali per i quali l'amministrazione D'Ambrosio ha varato un accordo-quadro da 400mila euro così da velocizzare i tempi di esecuzione dei lavori e rispondere alle esigenze di tutto il territorio, partendo dai tratti e...

martedì, 10 settembre 2019, 14:08

I due ambulatori mobili saranno presenti sabato 14 e domenica 15 in piazza Vittorio Emanuele in occasione della Festa del pane (orario 9-12 e 15-19 per il sabato; 9-12 e 15-18 per la domenica): le visite specialistiche coinvolgeranno medici di medicina generale, cardiologi e angiologi, podologi, otorini, urologi, neurologi, oculisti...

martedì, 10 settembre 2019, 12:38

Domani, in occasione dell'ultima apertura estiva, il negozio 'Lillero-Il vero mercato del baratto' aperto da alcuni mesi in via Traversa a Parezzana, grazie al sostegno dell'amministrazione Menesini e ai fondi raccolti nell'ambito del progetto di crowfunding civico "Circularicity," saluterà l'estate con un evento