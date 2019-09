Piana



Festa di fine estate alle case popolari di Porcari

lunedì, 9 settembre 2019, 11:04

Festa di fine estate alle case popolari di Porcari. L'ha fortemente voluta l'assessorato alle Politiche Sociali come momento di ritrovo e di riflessione nell'ambito della mediazione sociale, servizio attivo da più di un anno con l'obiettivo di elaborare le difficoltà di convivenza nate in un contesto ricco di diversità.

Grazie al contributo degli educatori della Fondazione Casa Lucca si sono potute capire meglio le problematiche e i campi di intervento per altre azioni future.

"Progetti come questo - spiega l'assessore Lisa Baiocchi - vedono tempi di realizzazione brevi, mentre i frutti si hanno in periodi di medio e lungo raggio. Sicuramente la convivenza di realtà diverse dà esito a conflittualità sulle quali merita porre l'attenzione. Da più di due anni abbiamo messo in atto un'azione capillare in grado di fornire a tutte le famiglie gli strumenti necessari per comprendere le regole del vivere insieme, soprattutto in un contesto diversificato come quello dell'edilizia popolare. La mediazione sociale - conclude Baiocchi - cerca di mettere in campo proprio questa idea".