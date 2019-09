Piana : porcari



Fibra, la prossima settimana i primi test della rete FTTH

mercoledì, 4 settembre 2019, 15:17

Finita l'estate, come annunciato lo scorso 9 luglio parte il conto alla rovescia per l'attivazione della fibra a Porcari. La grande novità, che era stata appena abbozzata, è il via libera all'accordo fra TIM e Infratel anche per l'utilizzo della rete FTTC e questo consentirà di avere una copertura della fibra in tutto il territorio del Comune

La prossima settimana saranno installati i primi impianti della rete FTTH in alcune abitazioni che faranno da test per tutta la rete del paese. Test che andranno avanti fino alla fino del mese quando inizieranno, come previsto ad inizio di ottobre, le installazioni massive.

Grande la soddisfazione del consigliere delegato Giannini. "Come annunciato - afferma - finalmente si realizza quanto promesso. Nei prossimi giorni nelle case di alcuni cittadini, in accordo con Telecom ed Infratel, sarà installata la fibra della rete FTTH e saranno eseguiti i test finali di funzionamento, al termine dei quali saranno resi noti i risultati dei test, con tutti i dati tecnici (velocità, ping, latenza, ecc), in modo che la rete sarà certificata e pronta per essere installata in tutto il paese. Ma il fatto nuovo riguarda la rete FTTC, che garantirà una copertura del 100% del paese. Nel mese di ottobre partirà ufficialmente il servizio, così come promesso da Telecom ed Infratel nella conferenza stampa. In pratica - spiega Giannini - in quasi tutto il paese ci sarà la possibilità di scelta fra le due tecnologie, la super veloce FTTH (fino a 1gb) e la "normale" FTTC (fino a 200mb). Una possibilità di scelta, questa, che esiste in poche città italiane e che colloca Porcari all'avanguardia nazionale".