Piana



Fratelli d'Italia: "Nei cimiteri mancano decoro e sicurezza. E' ora che l'amministrazione trovi soluzioni concrete"

mercoledì, 25 settembre 2019, 17:03

Dopo diverse segnalazioni avute dai cittadini, che fanno notare la situazione in cui versa il cimitero di Lammari Fratelli d'Italia di Capannori sottolinea come quest'ultimo sia "lasciato in stato di abbandono e degrado, con erba alta, non curato e soggetto, come del resto tutti i cimiteri del comune, a furti e saccheggi.

Nonostante diverse chiamate al "famoso cantoniere di paese" nell'ultimo mese, servizio che dovrebbe raccogliere le segnalazioni sui lavori da fare, risponde una segreteria telefonica che pare inascoltata, visto i lavori non effettuati; quindi la domanda sorge spontanea: ma questo servizio tanto sponsorizzato dalla giunta comunale, funziona? - chiedono -

E' una nuova operazione di marketing, di pubblicità?

Inoltre vorremmo (come più volte sottolineato) che veramente fosse presa in seria considerazione l'ipotesi di dotare di telecamere ogni cimitero, o almeno telecamere itineranti, visto che vengono bersagliati da vandali. Quindi un'altra domanda: perché non dare risposte ai cittadini che non sono liberi di portare una pianta, un fiore ai propri cari senza avere la certezza di ritrovarla? Perché' una persona deve avere paura di subire furti o atti vandalici sulle vetture parcheggiate fuori del cimitero di ogni frazione?.

Adesso basta: vogliamo fatti concreti nel rispetto dei defunti e di chi vuol donare loro un semplice ricordo; recarsi al cimitero è già doloroso di per sé, perché si deve aggiungere anche la mancanza di sicurezza?" concludono