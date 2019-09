Piana : altopascio



I bambini ripuliscono il parco di Marginone per Puliamo il mondo

lunedì, 23 settembre 2019, 14:12

Il brutto tempo non ha fermato gli studenti della scuola elementare di Marginone, che questa mattina si sono riuniti, armati di sacchetti, guanti e pettorine gialle, per pulire il parco della frazione. Insieme con loro, ad accompagnarli e aiutarli in questa operazione di decoro e tutela del bene comune, c'erano anche l'assessore all'ambiente, Daniel Toci, il presidente del consiglio comunale, Sergio Sensi, i volontari di Legambiente e gli insegnanti. L'appuntamento era per Puliamo il mondo, l'iniziativa che coinvolge tutta Italia in molteplici azioni di salvaguardia, pulizia e cura dell'ambiente e che anche ad Altopascio e nella Piana di Lucca chiama a raccolta enti, istituzioni, scuole, volontari, studenti, associazioni e singoli cittadini.

Dopo una lezione in aula sul ciclo dei rifiuti e sull'importanza della raccolta differenziata, le classi quarte e quinte si sono recate al parco di via Brunelleschi, intitolato a Francesca Pieretti, per togliere cartacce, mozziconi di sigaretta e rifiuti di vario genere.