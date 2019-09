Piana



"Il Tau c'è: la squadra cerca il riscatto", il pre-partita del ds Dal Porto

venerdì, 27 settembre 2019, 12:42

L'umore, dopo un primo momento di sconforto, è tornato alto nella Prima Squadra del Tau Calcio Altopascio che si prepara ad incontrare domenica, in trasferta, la Pro Livorno Sorgenti. Un campionato iniziato un po' in salita per la squadra di mister Cristiani che, in questa settimana, ha lavorato duramente per trovare quell'approccio diverso che serve per sbloccare la situazione.

«I ragazzi ci sono rimasti male della sconfitta contro il Perignano - commenta Maurizio Dal Porto, direttore sportivo del settore Eccellenza - e non solo loro. La voglia di riscatto, però, è tanta ed è questo l'importante. Hanno bisogno di risultati e di certezze per riconquistare un po' di fiducia, ma l'atteggiamento durante gli allenamenti è quello giusto. Hanno cambiato passo ed hanno quello che ci vuole per affrontare al meglio la partita».

«La squadra c'è - prosegue Dal Porto -, siamo convinti di aver messo insieme un gruppo di ottimi giocatori, alcuni anche molto giovani: non dobbiamo mai dimenticare, però, che siamo una squadra appena nata e dobbiamo finire il rodaggio necessario per trovare la nostra giusta dimensione».

Il match di domenica 29 non si preannuncia certo facile: «La Pro Livorno è una squadra forte, con una storia importante alle spalle. Oltretutto gioca in casa dove ha sempre dato il massimo. E' una trasferta difficile che affrontiamo, comunque, a viso aperto e senza alcuna paura. Non ci sono sconfitte prima di giocare e, comunque vada, impareremo dal risultato, che si vinca o che si perda».

La difficoltà della partita, inoltre, è acuita da alcune defezioni: «Mengali e Antoni non sono ancora disponibili - conclude Dal Porto -, mentre Signorini e Riccomini hanno avuto qualche problema durante gli allenamenti che per domenica dovrebbero essere risolti. Il mister dovrà tenere conto anche di questi inconvenienti».