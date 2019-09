Piana



Inaugurano due Dae sul territorio comunale di Porcari

venerdì, 13 settembre 2019, 12:24

Doppia inaugurazione a Porcari pe ril taglio del nastro di due defibrillatori semiautomatici che avverrà domani mattina (14 settembre) nel comune della Piana.



Il primo verrà posizionato alle ore 10.30 presso Via Cavanis - Zona 167 di fronte al Parco Fiamme Gialle ed il secondo verrà posizionato alle ore 11.00 presso il Parco Margherita in via Fossanuova Loc. Padule.



I defibrillatori sono stati acquistati dalla nostra associazione in seguito alla seconda edizione della "Tordellata di Fine Estate" cui hanno partecipato moltissimi concittadini e che aveva lo scopo proprio di raccogliere le risorse necessarie a tale scopo.



L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'associazione Mirco Ungaretti Onlus che ha realizzato lo scorso dicembre un corso per l'utilizzo del DAE presso il Palasuore di Porcari.