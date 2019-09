Inizia il nuovo percorso di "...E io ti cullerò"

Altri articoli in Piana

Cadeva di lunedì il 4 settembre del 1944, quando, nel pomeriggio inoltrato, le truppe della V armata americana entrarono ad Altopascio: la cittadina del Tau era libera. 75 anni dopo l'amministrazione comunale rende omaggio a quel momento con una due-giorni di iniziative, in programma sabato 7 e domenica 8 settembre

Dieci giornate dedicate al volo in tutte le sue forme. Comincerà questo venerdì la Festa dell’Aria di Capannori che, giunta alla sua 15^ edizione, proseguirà fino al 15 settembre con appuntamenti, ad ingresso libero, tra l’aeroporto di Tassignano e piazza Aldo Moro

Lavori in corso a Rughi e Padule. Cominciamo da Rughi, dove è quasi ultimata - mancano alcune rifiniture - la rotonda all'incrocio fra via Romana Ovest e via Galgani e proprio ieri (2 settembre) è partito il cantiere per realizzare il marciapiede che collega la Chiesa all'ex albergo Corallo.

Piovono gol ad Altopascio per il Trofeo Memorial Antonio Cordschi, organizzato per il 25° anno dal Tau Calcio Altopascio e dedicato ai Giovanissimi B 2006

Sarà bonificata entro venti giorni dai Militari l'area demaniale a Tassignano dove durante gli scavi per la costruzione dell'hangar è emersa la presenza di scarti industriali. In seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini e del consigliere comunale Gaetano Ceccarelli, il sindaco Luca Menesini venerdì scorso ha scritto ai Militari chiedendo...

A Marlia, presso l’area verde della residenza sanitaria assistita Casa della salute don Alberto Gori, meglio conosciuta come “Casa Gori”, in via del Parco 5, anche quest’anno si rinnova l’annuale appuntamento della manifestazione “Settembre Marliese 2019 – Che i giochi abbiano inizio” organizzata dal gruppo Acpa (Ascolto, Condivisione, Promozione, Anziani)