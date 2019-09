Piana



Iniziati i lavori per il campetto polivalente da calcetto e beach volley a Capannori

mercoledì, 11 settembre 2019, 12:39

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un campetto sportivo polivalente da calcetto e beach volley a Capannori, nell'area a verde situata tra via Guido Rossa e vicolo Carlo Piaggia.

Il nuovo impianto sportivo, il primo dedicato a questi sport a Capannori, sorgerà su un terreno di proprietà comunale e viene realizzato dalla società sportiva di recente costituzione 'ASD Capannori', che curerà anche la manutenzione e la sorveglianza', grazie anche ad un contributo del Comune. I lavori del nuovo campetto, che sarà in parte recintato per evitare che il pallone possa finire sulla strada, si concluderanno entro la fine del mese di settembre.

Questa mattina (mercoledì) l'assessore Serena Frediani ha compiuto un sopralluogo 'in loco' insieme a Pierluigi Finizola presidente di 'ASD Capannori' e Daniela Raffanti della stessa società sportiva.

"Esprimo soddisfazione per la nascita di questo nuovo impianto sportivo che permette di valorizzare uno spazio pubblico in un'area centrale del comune che presto potrà essere utilizzato gratuitamente per attività sportive dai ragazzi e da tutta la comunità - afferma l'assessore Serena Frediani-. Vista la sua vicinanza alla scuola secondaria di primo grado e al liceo scientifico faremo in modo che possa essere utilizzato anche dagli studenti. Ringrazio la società 'ASD Capannori' per essersi presa l'impegno di realizzare questo nuovo spazio che non sarà solo luogo di sport, ma anche di aggregazione".