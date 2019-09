La Gsd Nuova Tor Triste vince la Cordischi Cup

Altri articoli in Piana

lunedì, 16 settembre 2019, 15:07

Record di pubblico per la Festa dell'Aria. La 15^ edizione della manifestazione dedicata al volo si è chiusa con 35 mila presenze, con il culmine che si è registrato sabato 14 e domenica 15 settembre. Piazza Aldo Moro a Capannori, dove si sono svolti gli appuntamenti più attesi, è stata...

lunedì, 16 settembre 2019, 14:07

Prima campanella anche ad Altopascio per i ragazzi delle scuole materne, elementari e medie. Come ogni anno, il sindaco, gli assessori e il presidente del consiglio comunale sono andati a salutare gli studenti, gli insegnanti e le famiglie al rientro dalla pausa estiva, per augurare loro un anno scolastico entusiasmante...

lunedì, 16 settembre 2019, 12:29

In occasione del suono della prima campanella l'assessore alle politiche educative Francesco Ceccchetti e gli altri assessori questa mattina (lunedì) si sono recati nei quattro istituti comprensivi del territorio per augurare agli alunni e alle alunne un buon anno scolastico

lunedì, 16 settembre 2019, 12:19

Inizio di campionato scoppiettante per il settore giovanile del Tau Calcio Altopascio, impegnato in questo weekend nelle prime partite della stagione. Allievi Elite in grande spolvero che si impongono per 4 a 1 sulla Lastrigiana, mentre gli Allievi B non riescono a sfondare e perdono per 1 a 0 contro...

lunedì, 16 settembre 2019, 11:53

Offrire maggiore sicurezza attraverso l’adeguamento sismico degli istituti scolastici di Porcari. Questo l’obiettivo che l’amministrazione comunale persegue dallo scorso anno con una serie di interventi che, dopo quelli del 2018 sulla scuola Enrico Pea, quest’anno, nel corso dell’estate, hanno interessato la scuola Felice Orsi

sabato, 14 settembre 2019, 19:59

Adeguamenti, ristrutturazioni e nuovi arredi per quasi un milione di euro. Già programmato il prossimo intervento per le vacanze natalizie: rifacimento del pavimento della scuola materna di Altopascio