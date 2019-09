Piana



La Maratonina del Campanone celebra le nozze d’argento

venerdì, 6 settembre 2019, 16:47

E’ un appuntamento irrinunciabile per tutto il podismo toscano, la Maratonina del Campanone che a Lammari il 6 ottobre celebrerà le sue nozze d’argento. La gara lucchese ha un valore molto profondo per tutto il podismo locale e non solo, significa inizio dell’autunno, sfida contro gli altri ma anche contro se stessi su un percorso di 21,097 km completamente pianeggiante. Una gara che ha superato indenne mille difficoltà, resistendo a importanti concomitanze e agli ostacoli posti verso chi, pur non essendo Fidal (la Maratonina del Campanone è sempre stata inserita nel calendario Uisp) vuole comunque mantenere per la propria creatura la classicità della mezza maratona, oltre alla quale anche quest’anno si svolgeranno la 10 km e la marcia ludico-motoria di 6,9 km.

Teatro della manifestazione è Lammari, piccolo centro lucchese appartenente al comune di Capannori che nel mondo del podismo si sta ritagliando uno spazio sempre più importante sia dal punto di vista della partecipazione che dell’organizzazione e la Maratonina con le sue 24 edizioni alle spalle è il fiore all’occhiello, offrendo un tracciato comprendente solo qualche lievissima ondulazione, ideale per mettersi alla prova.

L’appuntamento per tutti è in Via Lombarda da dove alle 9:30 partiranno le non competitive, mentre la mezza maratona scatterà alle 9:35. Il costo delle iscrizioni, che chiuderanno il 5 ottobre è di 20 euro, con un’iscrizione in omaggio ogni 10 per le società. Per la 10 km il prezzo è di 10 euro, per la marcia non competitiva di 3 euro. Per la mezza maratona ci si potrà iscrivere anche al mattino della gara al costo di 25 euro. Il pacco gara comprende prodotti alimentari, con un prosciutto offerto dal Salumificio Micheletti che sarà sorteggiato fra tutti gli iscritti. Lammari è già pronta per il suo grande giorno, come ogni anno dal 1995.

Per informazioni: Gs Il Campanone, tel. 347.2610927, www.maratoninadelcampanone.it