La Polisportiva Capannori si assicura anche Guido Marchi

sabato, 14 settembre 2019, 09:41

Ultimo innesto a sorpresa per la Polisportiva Capannori che si assicura anche Guido Marchi per la prossima stagione. Classe 1990, Marchi è un'ala piccola di talento ed esperienza con un passato importante tra serie B (Pallacanestro Lucca) e C (Monsummano) nei campionati nazionali. Poi un problema alla schiena e gli impegni di lavoro lo hanno tenuto lontano dal parquet nelle ultime stagioni. Ora Marchi ha iniziato un programma di recupero con la società biancorossa con l'obiettivo di tornare sul parquet e aggiungersi al gruppo a disposizione di coach Giulio Bernabei.