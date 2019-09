Piana



La Polisportiva Capannori si presenta alla festa di inizio anno

lunedì, 9 settembre 2019, 11:59

E' iniziata ufficialmente il 19 agosto la stagione 2019/2020 della Polisportiva Capannori, con le giovanili di basket e pallavolo che si sono ritrovate in palestra con doppie sedute di allenamento al mattino con il preparatore atletico Francesca Marchi e poi nel pomeriggio per la parte di tecnica individuale e lavoro di squadre. Una settimana dopo, il 26 agosto, ha iniziato invece la squadra di Promozione guidata da coach Giulio Bernabei.

Per il momento la palestra di San Leonardo in Treponzio non è ancora disponibile, per questo gran parte dell'attività si è spostata alla palestra di Camigliano grazie alla collaborazione della Pallavolo Nottolini. «Tengo particolarmente a ringraziare questa società per la disponibilità che ci ha sempre dato e che in un momento come questo ci permette di lavorare a pieno regime e di preparare le nostre squadre per l'inizio dei campionati», dice il presidente biancorosso Luca Fontana.

Intanto sabato 14 settembre presso il centro sportivo parrocchiale a Capannori è in programma la consueta cena di presentazione dell'intera società per una serata da tutto esaurito con oltre 300 persone. Saranno presenti tutti i giocatori e gli sponsor, oltre alle autorità del Comune di Capannori e a due presentatrici che condurranno la serata.

Organigramma settore giovanile pallacanestro:

Promozione: Giulio Bernabei

Under 20: Giulio Bernabei

Under 18: Giulio Bernabei e Simona Querci

Under 16: Mario Piochi e Chiara Tessaro

Under 13: Stefano Corda e Chiara Tessaro

Aquilotti: Chiara Tessaro e Nicola Nieri

Scoiattoli: Nicola Nieri

Corso Pulcini: Vanni Savelli

Preparatore atletico: Francesca Marchi

Presidente: Luca Fontana

Dirigenti: Massimiliano Carnesecchi, Alberto Fontana, Luca Paoletti, Stefano Vannucci, Giovanni Pacini