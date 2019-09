Piana



"L'arte terapia" di Silvia Grassi in esposizione a "La Magione del Tau" di Altopascio

sabato, 28 settembre 2019, 10:23

Saranno in esposizione da domenica 29 settembre a sabato 2 ottobre a La Magione del Tau in piazza Ricasoli, 7 ad Altopascio le opere che compongono la mostra di Silvia Grassi dal titolo "L'arte terapia".

L'arte terapia permette all'individuo di liberarsi da sofferenze e angosce, di ricostruire il suo io, ritrovando l'interezza della sua personalità favorendo la guarigione. Non a caso la storia delle arti creative è spesso intrecciata, dall'antichità, con quella della salute mentale. Per Freud l'arte era espressione dell'inconscio. Due anni fa Silvia Grassi ha iniziato la sua battaglia contro una malattia e grazie al maestro Roberto Pasquinelli ha scoperto nell'arte della pittura il suo percorso terapeutico: le opere che compongono l'esposizione sono il suo personale viaggio. "Non so ancora dove mi porterà questa mia passione, intanto cerco di cogliere l'attimo! Carpe Diem" (Silvia Grassi).

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, escluso il martedì, dalle ore 17 all'una.

Silvia Grassi nasce a Lucca il 23 marzo del 1970. La passione per l'arte, il disegno e la pittura ha origine già dall'infanzia. Dopo la scuola media, sotto consiglio dei genitori, frequenta un liceo scientifico a indirizzo linguistico. Dall'età di 22 anni inizia a lavorare nella ditta di famiglia in qualità di socia, dopo la morte del padre. Due anni fa, per motivi di salute, ha dovuto fermarsi. Grazie al maestro Roberto Pasquinelli ha scoperto nell'arte della pittura il suo percorso terapeutico.

La Magione del Tau è un'accogliente taverna degustazione situata in piazza Ricasoli 7, nel centro storico di Altopascio in provincia di Lucca, dove si possono assaggiare prodotti artigianali di piccole produzioni legate alla tradizione, e votati all'eccellenza, come salumi, formaggi e carpacci. Oltre a questo vengono proposte serate a tema, aperitivi e "serate fuori schema", mostre itineranti, aperitivi letterari.