Le "Vite parallele" di Iva Mei in esposizione a "La Magione del Tau" di Altopascio

giovedì, 5 settembre 2019, 12:43

Saranno in esposizione da domenica 8 settembre a sabato 28 settembre a La Magione del Tau in piazza Ricasoli 7 ad Altopascio le opere che compongono la mostra "Vite parallele" dell'artista Iva Mei.

I personaggi raffigurati nei quadri dalla pittrice paiono apparentemente intimi e armoniosamente coinvolti tra loro; sono figure essenziali, spesso appena delineate, che nel loro annullarsi e confondersi nel quotidiano ripetersi della natura e dell'intimo spirituale che li circonda, lasciano invece trasparire un percorso fatto molto spesso di solitudine e incomprensione. A voler sottolineare questo, Iva Mei, spesso omette il segno decorativo e accattivante che lascia spazio al colore e alle pennellate dure e decise. Quello che l'artista vuole trasmettere sono le nostre insicurezze, i nostri cambiamenti e la nostra costante ricerca durante la vita.

"Ecco, che le figure umane sono colte nella loro metamorfosi, si trasformano ed entrano in simbiosi con la natura. L'uomo è racchiuso e delineato da una morbida linea, mentre le mani sbucano dalla terra come arbusti e si espandono nel volume dei quadri con grande energia. Lo stile di Iva Mei rifiuta il particolare decorativo, scava e sviscera intellettualmente i soggetti da lei scelti, perché solo attraverso l'essenzialità delle cose può cogliere l'aspetto spirituale. Le pennellate date con tocchi di colore, a volte forti, a volte leggeri, esaltano l'amore per la bellezza del quotidiano. Avvicinandosi ai suoi quadri si avverte una forza centripeta che guida lo spettatore ad essere il vero protagonista". Samuel Bozzi (critico d'arte).

"Nell'opera di Iva Mei il comune denominatore della sua produzione resta sempre il momento sperimentale ed innovativo, specialmente dal punto di vista tecnico; ed anzi, è sotto questo aspetto che l'artista statunitense ha costantemente portato avanti le sue ricerche, intensificando, specialmente attraverso il calibrato effetto di tonalità la creazione di gesta formali di raffinata suggestione visiva, figure, ritratti con nature floreali e ceramiche policrome". Paolo Grigò (artista).

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, escluso il martedì, dalle ore 17 all'una.

Iva Mei è nata negli Stati Uniti a Chicago, Illinois e attualmente risiede nella provincia di Pisa. Si è laureata in belle arti alla Domenican University di Chicago, e si è specializzata in arti grafiche e pittoriche con un Master B.A. a Villa Schifanoia a Fiesole, Firenze. La sua aspirazione artistica la porta ad esprimersi anche attraverso pittura con acrilici, olio, acquarelli e molta scultura aderendo a svariate esposizioni, estemporanee e collettive d'arte. Ha fatto diverse personali in Toscana. Lavora anche su commissione sia per quello che riguarda la pittura, che la ceramica, che la scultura.

La Magione del Tau è un'accogliente taverna degustazione situata in piazza Ricasoli 7, nel centro storico di Altopascio in provincia di Lucca, dove si possono assaggiare prodotti artigianali di piccole produzioni legate alla tradizione, e votati all'eccellenza, come salumi, formaggi e carpacci. Oltre a questo vengono proposte serate a tema, aperitivi e "serate fuori schema", mostre itineranti, aperitivi letterari.