Piana



Legambiente e istituto comprensivo di Porcari insieme per Puliamo il Mondo

venerdì, 27 settembre 2019, 15:08

Anche Porcari ha celebrato la giornata ecologica in collaborazione con Legambiente Capannori e Piana Lucchese. La giornata di stamani (27 settembre) è iniziata presto con una lezione sulla raccolta differenziata tenuta dai volontari dell'associazione ad un centinaio di alunni della scuola Enrico Pea di Porcari.

Subito dopo ai ragazzi è stato consegnato il materiale da utilizzare per la raccolta dei rifiuti lungo il percorso scelto per questa passeggiata ecologica. Il kit era composto da guanti, cappellini e pettorine con i colori giallo e verde di Legambiente.

Divisi in due gruppi, gli studenti hanno percorso via Roma, vicolo Toschi, piazza Orsi, via della Chiesa, l'area intorno alla Chiesa di S. Giusto, il parco della Rimembranza, via Poggetto, via Torre, le aree intorno alla Torretta, i parchi della Zona 167 e il parco adiacente la palestra in via Catalani.

Al termine della mattinata, il panificio Toschi ha offerto una merenda in piazza Orsi a base di pane e olio, focaccia e snack per possibili alunni celiaci. L'acqua è stata somministrata con bottiglie e bicchieri rigorosamente biodegradabili.

Soddisfatto l'assessore all'ambiente Franco Fanucchi: "Da molti anni - afferma - come amministrazione promuoviamo questa iniziativa di LegaAmbiente in collaborazione con l'Istituto comprensivo di Porcari, che ringrazio per la collaborazione. La sensibilizzazione delle giovani generazioni verso il rispetto e la tutela dell'ambiente è una delle sfide più grandi che gli amministratori e la politica in generale si troverà ad affrontare nei prossimi anni. Gli effetti dei cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti - conclude Fanucchi - e coloro che subiranno le conseguenze più gravi saranno proprio i nostri giovani".