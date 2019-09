Piana



Medici di famiglia: in arrivo Del Fiorentino e Gori

venerdì, 27 settembre 2019, 10:51

Dal 1° ottobre la dr.ssa Marica Del Fiorentino entrerà in servizio come pediatria di libera scelta all'ambito di Capannori-Altopascio e Montecarlo in sostituzione della dr.ssa Francesca Simi, titolare di incarico provvisorio, che quindi cesserà contestualmente.



Del Fiorentino ha confermato come ambulatorio principale quello usato dai predecessori a Capannori (viale Europa, 1/D - c/o lo Studio Pediatrico Capannorese - loc. Zone - Lammari) aperto lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e il mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19.



Gli assistiti che erano in carico alla dr.ssa Simi devono effettuare l'operazione di scelta nei confronti della nuova pediatra titolare. Possono farlo rivolgendosi agli sportelli della scelta e revoca per l'anagrafe sanitaria dei centri socio sanitari della Piana di Lucca che si trovano:



- Capannori (piazza A. Moro): telefonare per appuntamento al n. 0583 - 449812 dalle 8.30 alle 12

- Marlia (RSA Gori, via del parco, 1): dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.30. Lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 13 alle 15. Martedì e giovedì anche dalle 13 alle 17.30

- Lucca (Cittadella Della Salute Campo Di Marte - Edificio B): telefonare per appuntamento al n. 0583 - 449800 dalle 8 alle 12



Nell'ambito territoriale di Bagni di Lucca e Coreglia Antelminelli, a seguito del trasferimento della dr.ssa Marica Del Fiorentino, l'Azienda USL ha conferito un incarico provvisorio di pediatria di libera scelta alla dr.ssa Martina Gori con decorrenza dall'1° ottobre.



Per l'occasione è stata richiesta l'operazione di trasferimento massivo automatico degli assistiti dalla dr.ssa Del Fiorentino alla dr.ssa Gori, per i genitori/tutori dei bambini che erano in carico alla dr.ssa Del Fiorentino non è quindi necessario effettuare l'operazione di cambio medico.



Gori ha comunicato che svolgerà l'incarico presso lo stesso studio della dr.ssa Del Fiorentino quindi con ambulatorio principale a Bagni di Lucca (via papa Giovanni XXIII, 21/e – Fornoli) aperto il martedì e venerdì dalle 15 alle 18, lunedì e mercoledì dalle 9,30 alle 12,30 e giovedì dalle 14 alle ore 17.



L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che per cambiare medico o pediatra di famiglia è possibile farlo anche dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite:

1. Web collegandosi al portale Open Toscana con computer, tablet e smartphone

2. App SmartSST di Regione Toscana per smartphone e tablet scaricabile su Play Store o Apple Store

3. Totem PuntoSI disponibili presso le Aziende sanitarie

Il portale Open Toscana, permette l'accesso alla funzionalità di scelta del medico, alla sezione “Servizi Toscana” e quindi “Salute”, utilizzando, per autenticarsi, il sistema di identità digitale Spid oppure, se si è in possesso di lettore di smart card tramite la tessera sanitaria e il pin rilasciato al momento della attivazione.