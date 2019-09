Piana



Menesini ha incontrato il cantautore Andrea Biagioni

mercoledì, 25 settembre 2019, 11:58

Il sindaco Luca Menesini ha incontrato ieri (mercoledì) il cantautore lucchese Andrea Biagioni. Dopo la partecipazione da protagonista alla decima edizione di X Factor e a Sanremo Giovani 2018, Biagioni ha da poco pubblicato il nuovo singolo "Surferemo", che descrive l'atmosfera di fine estate. A fine ottobre invece uscirà il suo primo album "Pranzo di famiglia". Era presente all'incontro anche il consigliere comunale Francesco Borelli.

Il primo cittadino ha ricordato l'importanza della musica come forma espressiva per giovani, basti pensare a tutte le iniziative che il Comune di Capannori promuove per sostenere band emergenti e artisti.