Piana



Montecarlo, via ai lavori sull'acquedotto a Poggio Baldino

mercoledì, 11 settembre 2019, 10:49

Comincerà questa settimana, con l’allestimento del cantiere e con le prime attività di scavo, un importante intervento di Acque SpA sull’acquedotto nel Comune di Montecarlo. Si tratta dei lavori per la sostituzione di ben 1.350 metri complessivi della condotta idrica passante per via Poggio Baldino II nel tratto compreso tra le vie Poggio Baldino I e dei Tredici: un investimento di oltre 300mila euro. L’obiettivo è quello di migliorare il servizio nelle aree immediatamente a sud del centro abitato ed eliminare il rischio di perdite su un tratto di rete soggetto nell’ultimo periodo a frequenti rotture. Per questo, mentre il gestore idrico proseguiva nei pur necessari “interventi tampone” per risanare i singoli guasti, al contempo, grazie anche al supporto dell’amministrazione comunale, si procedeva a progettare e a programmare la sostituzione dell’infrastruttura. Nelle settimane scorse sono terminate le pratiche necessarie all’inizio delle attività (assegnazione dei lavori all’impresa esecutrice, richiesta dei permessi per la posa in opera della nuova condotta, etc.) e ora le operazioni sono pronte a entrare nel vivo.

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza, il Comune di Montecarlo ha istituito il divieto di transito nel tratto di via Poggio Baldino II interessato dai lavori, dalle ore 8 alle 17. Dal divieto sono esonerati i residenti che potranno raggiungere il luogo di dimora e viceversa. In zona sarà presente la segnaletica indicante la viabilità alternativa.

L’intervento, compreso il rifacimento di una quindicina di allacci privati, dovrebbe terminare indicativamente entro la fine dell’anno, e garantirà in futuro la drastica riduzione del numero di guasti. Non solo: la nuova condotta avrà un diametro maggiore di quella attuale. Ciò consentirà anche un potenziamento del servizio idrico. I lavori a Poggio Baldino si inseriscono nel quadro delle attività programmate in collaborazione con l’amministrazione comunale sul territorio di Montecarlo, allo scopo di ammodernare, tratto dopo tratto, l’acquedotto locale.