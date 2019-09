Moto contro auto, grave una donna

Altri articoli in Piana

mercoledì, 18 settembre 2019, 12:41

Avrà inizio venerdì 4 ottobre al polo culturale Artèmisia di Tassignano il corso di grafologia base gratuito 'Scoprire se stessi scrivendo' promosso dal comune, che sarà tenuto dai grafologi Anna Baraldi e Giampiero Tovani con la partecipazione della psicologa e psicoterapeuta Sara Lorenzetti

mercoledì, 18 settembre 2019, 12:01

Serata da tutto esaurito per la cena di inizio stagione della Polisportiva Capannori. Oltre 300 le persone presenti al campo sportivo della parrocchia di Capannori per un evento in cui sono state presentate tutte le attività della società e soprattutto il nuovo pullmino che è stato appena acquistato

martedì, 17 settembre 2019, 15:02

Capannori sempre più punto di riferimento per il calcio giovanile. Le finali del torneo “Settembre lucchese” quest’anno saranno giocate a Marlia. Per la prima volta l’impianto sportivo ospiterà le sfide decisive che assegneranno il titolo di campione di questa storica competizione promossa da US San Macario e Toscanagoal in collaborazione...

martedì, 17 settembre 2019, 13:06

È iniziata alla grande la stagione sportiva 2019/2020 del Tau Calcio Altopascio, protagonista sabato 14 settembre di Tau On Stars, la grande festa amaranto organizzata in occasione della Festa del pane per celebrare tutti i membri della società, dai dirigenti ai più piccoli atleti

martedì, 17 settembre 2019, 11:33

Da quest'anno il Festival 'Economia e spiritualità' che ha come tema Ri-animare l'economia – Il contributo della Toscana per Assisi 2020 si svolgerà anche a Capannori

martedì, 17 settembre 2019, 09:55

Si è aggiudicato la Classe Club il pluricampione Pietro Filippini dell'AeC Volovelistico di Castelviscardo. In seconda posizione si è piazzato Angelo Filippini dell'AeC Castelviscardo e in terza posizione il giovane Paolo Nava dell'Aeroclub Volovelistico Lariano