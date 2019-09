Nasce "Centro ricerca economia e spiritualità"

Altri articoli in Piana

sabato, 21 settembre 2019, 22:47

Le azioni promosse dal Comune di Capannori e dal Centro Ricerca Rifiuti Zero per stimolare i produttori a offrire imballaggi sostenibili e non più in plastica fanno segnare altri passi in avanti

sabato, 21 settembre 2019, 22:37

I vigili del fuoco del comando di Lucca e del distaccamento di Pescia sono stati impegnati dal primo pomeriggio di oggi per la ricerca di una persona dispersa in località San Salvatore nel comune di Montecarlo

sabato, 21 settembre 2019, 13:35

I viaggi all’estero offrono l’occasione di esperienze affascinanti e talvolta indimenticabili ma possono determinare problemi di salute anche rilevanti

sabato, 21 settembre 2019, 12:09

Sfalci delle specie infestanti e mantenimento della viabilità e della biodiversità della Riserva naturale del Lago di Sibolla

sabato, 21 settembre 2019, 12:02

E' dalle comunità locali, da chi vive con coraggio la quotidianità, che deve partire la sfida per un futuro diverso. E' questo il messaggio che arriva dalla IV edizione del Festival Economia e Spiritualità che stamani (sabato) a Capannori ha chiamato a raccolta rappresentanti delle istituzioni, delle religioni e del...

sabato, 21 settembre 2019, 11:32

Maggiore sicurezza idraulica in località Regini a Segromigno in Piano al confine con Segromigno in Monte, dove il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord in collaborazione con il comune di Capannori ha dato il via a un intervento sul Rio Sana