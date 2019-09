Piana : capannori



Si amplia il servizio Piedibus

martedì, 24 settembre 2019, 15:10

Si amplia il servizio 'Piedibus'' promosso dal Comune, l'autobus 'umano' composto dai bambini e dalle bambine che in fila indiana accompagnati da volontari ogni mattina raggiungono la propria scuola. Il servizio gestito dalla Misericordia di Marlia, che lo scorso anno era attivo per le scuole primarie di Lunata e di Marlia, da quest'anno è stato infatti istituito anche per la scuola primaria di Capannori. Le iscrizioni per usufruire del 'Piedibus' saranno raccolte a partire da domani (mercoledì) presso le scuole interessate.

Il servizio, gratuito, attivo dal lunedì al venerdì, dà alle famiglie la possibilità di utilizzare meno l'auto per accompagnare i figli a scuola, con la certezza che i bimbi arriveranno a destinazione compiendo un percorso sicuro e in compagnia dei loro amici e di adulti. Gli scolari che formano il "Piedibus" procederanno in fila indiana tenendo una corda che sarà la "colonna vertebrale" dell'autobus "umano" e ogni "corsa" del servizio sarà assistita da tre volontari. Gli zaini saranno trasportati da un apposito carrello.

Ogni bambino indosserà un gilet rifrangente mentre i volontari saranno dotati di una pettorina e di una paletta.

"Questo servizio di accompagnamento a scuola rappresenta un'azione concreta per diffondere nuovi stili di vita promuovendo una nuova visione di mobilità – affermano l'assessore alla scuola Francesco Cecchetti e l'assessore alla mobilità Giordano Del Chiaro -. Per questo, abbiamo deciso di ampliarlo per dare la possibilità ad altri bambini di poterne usufruire. Grazie al 'Piedibus' gli alunni possono fare movimento fisico, socializzare con i compagni di scuola e, al contempo, imparare 'abilità' pedonali, mentre ai genitori è data la possibilità di utilizzare meno l'auto per accompagnare i propri figli a scuola. Questo consente di diminuire la concentrazione di auto vicino agli istituti scolastici aumentando così la sicurezza negli orari di entrata e di uscita della scuola".

Il servizio 'Piedibus' partirà con ritrovo in Piazza Aldo Moro davanti alla sede della polizia municipale alle ore 7.55 per la primaria di Lunata (partenza dalla scuola per il ritorno ore 13.00 e arrivo sede polizia municipale ore 13.20. Il martedì partenza dalla scuola per il ritorno ore 16.15 e arrivo sede polizia municipale ore 16.35). Per la scuola di Marlia il ritrovo è alle ore 8.10 alla ex circoscrizione 1 di Marlia oggi Sportello al cittadino (partenza dalla scuola per il ritorno ore 16.30, arrivo sede circoscrizione 1 ore 16.50), mentre per la scuola primaria di Capannori il ritrovo è di fronte alla sede del distretto socio-sanitario di Capannori alle ore 8.10 (partenza dalla scuola per il ritorno ore 16.30 e arrivo distretto socio sanitario ore 16.50).