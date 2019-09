Oltre 300 persone per la serata di inizio stagione della Polisportiva Capannori

Altri articoli in Piana

mercoledì, 18 settembre 2019, 12:41

Avrà inizio venerdì 4 ottobre al polo culturale Artèmisia di Tassignano il corso di grafologia base gratuito 'Scoprire se stessi scrivendo' promosso dal comune, che sarà tenuto dai grafologi Anna Baraldi e Giampiero Tovani con la partecipazione della psicologa e psicoterapeuta Sara Lorenzetti

mercoledì, 18 settembre 2019, 12:16

Grave incidente questa mattina, verso le 9.30, al Turchetto, davanti al supermercato Pam, nel comune di Altopascio. Secondo una prima e sommaria ricostruzione, una donna di 55 anni, su uno scooter, avrebbe urtato violentemente una macchina. La condizioni della 55enne sarebbero apparse subito gravi

martedì, 17 settembre 2019, 15:02

Capannori sempre più punto di riferimento per il calcio giovanile. Le finali del torneo “Settembre lucchese” quest’anno saranno giocate a Marlia. Per la prima volta l’impianto sportivo ospiterà le sfide decisive che assegneranno il titolo di campione di questa storica competizione promossa da US San Macario e Toscanagoal in collaborazione...

martedì, 17 settembre 2019, 13:06

È iniziata alla grande la stagione sportiva 2019/2020 del Tau Calcio Altopascio, protagonista sabato 14 settembre di Tau On Stars, la grande festa amaranto organizzata in occasione della Festa del pane per celebrare tutti i membri della società, dai dirigenti ai più piccoli atleti

martedì, 17 settembre 2019, 11:33

Da quest'anno il Festival 'Economia e spiritualità' che ha come tema Ri-animare l'economia – Il contributo della Toscana per Assisi 2020 si svolgerà anche a Capannori

martedì, 17 settembre 2019, 09:55

Si è aggiudicato la Classe Club il pluricampione Pietro Filippini dell'AeC Volovelistico di Castelviscardo. In seconda posizione si è piazzato Angelo Filippini dell'AeC Castelviscardo e in terza posizione il giovane Paolo Nava dell'Aeroclub Volovelistico Lariano