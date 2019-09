Piana



Open Day allo stadio di Marlia

lunedì, 2 settembre 2019, 12:42

Venerdì 6 settembre allo stadio di Marlia alle ore 17 ci sarà l'Open Day con gli istruttori del Torino FC e della Folgor Marlia che per il 2° anno fa parte del prestigioso progetto Torino FC Academy.



Sarà l'occasione ideale per presentare il metodo di lavoro che caratterizzerà la stagione 2019/20.



L'evento è rivolto soprattutto, ma non esclusivamente, alla scuola calcio e l'ingresso sarà libero.

Sabato 7 settembre, sempre allo stadio di Marlia, alle ore 19, ci sarà la presentazione di tutte le squadre della Folgor Marlia per la nuova stagione, dalla scuola calcio alla prima squadra.

La serata si aprirà con un apericena organizzato dalla società, l'evento è aperto a tutti.