Piana



'Ottobre Canta': al via la nuova rassegna di musica sacra

martedì, 24 settembre 2019, 12:49

Si chiama 'Ottobre Canta' la nuova rassegna dedicata alla musica sacra e non solo, promossa dal Comune in collaborazione con la Misericordia di Capannori che a partire da domenica 29 settembre prevede quattro concerti gratuiti nelle chiese meno conosciute del territorio comunale. A proporre i brani più celebri del repertorio sacro saranno cori e corali locali.

"'Ottobre canta' è una manifestazione con la quale vogliamo offrire una nuova opportunità culturale di qualità alla nostra cittadinanza e, al contempo, valorizzare alcune chiese del territorio meno note, ma che sono dei veri gioielli dal punto di vista architettonico e storico - afferma l'assessore alla cultura Francesco Cecchetti -. Ma c'è anche un terzo obiettivo, ovvero promuovere i cori e le corali del nostro territorio che per noi rappresentano una vera ricchezza sul piano artistico e musicale e che per questo meritano di essere valorizzati e fatti conoscere ad un pubblico sempre più ampio".

Il primo appuntamento musicale è in programma domenica 29 settembre alle ore 17.30 nella chiesa di San Cristoforo a Lammari e vedrà protagoniste la Corale 'Alfredo Catalani" diretta dal maestro Antonio Cipriani e il gruppo vocale ' Vox Clara' diretta dal Maestro Giuliana Menchini. La rassegna proseguirà sabato 5 ottobre alle 17.30 nella chiesa di San Antonio Abate a San Colombano e vedrà esibirsi il coro parrocchiale di San Colombano diretto dal Maestro Gloria Serafini e il gruppo vocale 'Vox Clara'. Il terzo concerto di 'Ottobre Canta' tenuto dal Coro di Tofori diretto dal Maestro Federico Lunardi e dal Coro parrocchiale di S.Pietro a Marcigliano diretto dal maestro Roberta Carignani è in programma domenica 13 ottobre alle 17.30 nella Chiesa dello Stefani in via di Tofori a Camigliano. Il quarto e ultimo appuntamento musicale della rassegna si terrà domenica 20 ottobre alle 16.30 nella chiesa di San Martino in Ducentola a Marlia con l'esibizione della Corale Santa Cecilia di Marlia diretta da Maestro Carlo Pucci e del coro parrocchiale 'S.Lorenzo' di Segromigno in Monte diretto dal Maestro Piera Linguiti.