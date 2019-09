Piana



Petrini (FdI): "A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la scuola media di Lammari è in condizioni pessime"

martedì, 10 settembre 2019, 15:35

Matteo Petrini di Fratelli d'Italia interviene in merito alle condizioni in cui versa il plesso scolastico della scuola media di Lammari.

"A meno di una settimana dall'inizio dell'attività scolastica (le scuole apriranno lunedì 16 settembre), siamo stati contattati dai un gruppo di genitori preoccupati dalle condizioni in cui versa il plesso scolastico della scuola media di Lammari, con particolare riferimento alla mancata manutenzione e al decoro esterno - esordisce Petrini - .

I genitori ci hanno segnalato problemi sia per quanto riguarda il piazzale interno del plesso, sia il parcheggio esterno.

Per questo ho voluto verificare personalmente e, recandomi sul posto, sono rimasto sconcertato dalla situazione trovata, soprattutto considerato l'imminente inizio delle lezioni.

Il piazzale interno è tuttora preda di erbacce, arbusti e rami di alberi riversati a terra, oltre a essere invaso da cartacce che denotano un'incuria di lungo corso della zona. In prossimità della fermata del bus, si trovano rifiuti abbandonati, con la pensilina che appare in pessime condizioni e con la pubblicità (una volta) affissa caduta a terra - prosegue - .

Ai limiti del parcheggio, proprio al confine con la zona di sosta del vicino bar, la recinzione è da tempo abbattuta e, proprio dove molti ragazzi passano per recarsi al bar, è presente una discarica abusiva con diversi rifiuti che, nonostante la presenza di un cassonetto, sono gettati a terra. E non parliamo solo di piccoli sacchetti, che già ci pare una cosa grave, ma anche di grossi rifiuti quali valigie, stendini etc.

Ricordiamo che, in quanto scuola media inferiore, la competenza sulla manutenzione sulla gestione e sulla messa in sicurezza di questo plesso scolastico spetta al Comune, al quale chiedo d'intervenire in maniera celere per il ripristino del decoro e della sicurezza del luogo.

Esiste un intervento programmato di qui a lunedì 16 settembre prossimo venturo che risolverà questa situazione? Ce lo auguriamo, perchè sarebbe un pessimo esempio per i ragazzi che si apprestano a iniziare questo nuovo anno scolastico" conclude.