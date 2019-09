Petrini (FdI) presenta due interrogazioni e dice 'no' alla durata prestabilita dei consigli comunali

Altri articoli in Piana

giovedì, 19 settembre 2019, 18:52

Marconi e Fagni: "Sono ormai da mesi che la cittadinanza lamenta e segnala cattivi odori nell'aria soprattutto la mattina e la sera e vengono percepiti da più parti del territorio ovvero da località Palandri, circonvallazione con la Bientinese, via Valico, via Firenze e via della Libertà"

giovedì, 19 settembre 2019, 16:57

Il consigliere comunale Gaetano Ceccarelli e l'assessore comunale Serena Frediani intervengono, con un comunicato, in merito alla decisione di Renzi di lasciare il PD insieme a circa 40 parlamentari

giovedì, 19 settembre 2019, 16:56

Frediani e Berti: “La difesa deve essere accessibile, affinché il compenso per l’avvocato non rappresenti uno scoglio o un motivo per rinunciare alla propria denuncia"

giovedì, 19 settembre 2019, 16:39

Arte e salute mentale. "L'immaginario svelato" arriva alla Fondazione Lazzareschi di Porcari insieme alla mostra fotografica di Enzo Cei dedicata al disagio mentale e alla sua quotidianità, dal 20 al 26 settembre a ingresso libero

giovedì, 19 settembre 2019, 15:07

Taglio del nastro per una nuova farmacia sul territorio comunale. Sabato 21 settembre alle ore 18 sarà infatti inaugurata una nuova attività nel centro di Lappato in via Pesciatina. A gestirla sarà il dottor Ignazio Bobbio

giovedì, 19 settembre 2019, 12:52

Cresce l'adesione al workshop sul tema 'Una valida alternativa riciclabile e compostabile alle plastiche e agli usa e getta' in programma sabato 21 settembre alle ore 9.30 al Parco scientifico di Segromigno in Monte, promosso dal Centro di Ricerca Rifiuti Zero, dal comune di Capannori e dall'azienda italo-francese 'Qwarzo'