Prima di campionato: il Tau vince contro il Cascina

sabato, 7 settembre 2019, 20:20

Matteo Petrini, consigliere comunale Fratelli d'Italia Capannori, interviene sul tema della raccolta di sfalci e potature accusando l'amministrazione di gettare fumo negli occhi dei capannoresi

sabato, 7 settembre 2019, 12:43

Da immobile abbandonato e degradato a nuova, spaziosa e funzionale foresteria con 21 posti letto. È questa la storia di Hostal Badia, il nuovo approdo per i pellegrini e i turisti della Via Francigena, inaugurato questa mattina

sabato, 7 settembre 2019, 12:11

Aprirà lunedì 9 settembre il bando con cui l'amministrazione comunale mette a disposizione voucher economici per le famiglie a basso reddito con figli iscritti alle attività estive nel periodo giugno-settembre 2019 organizzate da soggetti privati sul territorio di Capannori, nei comuni confinanti e nei comuni della Zona Distretto

sabato, 7 settembre 2019, 10:54

Il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso ha presentato una mozione per la realizzazione di protocolli di intesa tra consiglio comunale e scuole di Capannori finalizzati a promuovere la partecipazione degli studenti alle sedute del consiglio comunale e la presenza di delegazioni di consiglieri ed amministratori comunali nelle scuole cittadine

sabato, 7 settembre 2019, 10:35

Tra le 15 mongolfiere che la prossima settimana coloreranno i cieli di Capannori per la Festa dell'Aria ci sarà quella ecologica dello svizzero Pierrick Duvoisin

venerdì, 6 settembre 2019, 16:47

E’ un appuntamento irrinunciabile per tutto il podismo toscano, la Maratonina del Campanone che a Lammari il 6 ottobre celebrerà le sue nozze d’argento. La gara lucchese ha un valore molto profondo per tutto il podismo locale e non solo, significa inizio dell’autunno, sfida contro gli altri ma anche contro...