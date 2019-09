Piana : capannori



'Puliamo il mondo 2019': sabato iniziative a Gragnano, Santa Margherita e Camigliano

giovedì, 26 settembre 2019, 15:38

Prosegue sul territorio di Capannori la manifestazione 'Puliamo il mondo 2019' promossa da Legambiente. Sabato 28 settembre tra le iniziative in programma ci sono quelle realizzate dall'amministrazione comunale in collaborazione con Ascit e alcune associazioni del territorio che interesseranno le frazioni di Gragnano, Santa Margherita e Camigliano. A Gragnano il ritrovo per i volontari è fissato per le ore 9 al campo sportivo per la pulizia dei rifiuti delle strade e delle aree verdi della frazione con la collaborazione di Atletico Gragnano -asd e Comitato Paesano. A Santa Margherita è in programma una passeggiata di gruppo e raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le vie del paese con ritrovo alle ore 10 alla chiesa con la collaborazione dei Donatori di sangue di Santa Margherita, associazione Csi Lucca e il gruppo Scout Capannori 1, mentre a Camigliano l'appuntamento è alle 14.30 all'inizio di via dei Ciabattari per la pulizia di un punto circoscritto del fosso chiamato 'Le bombole' dove si accumulano rifiuti provenienti dai vari canali.

"Puliamo il mondo è un'iniziativa molto importante che contribuisce a mantenere puliti i nostri territori, e in particolare i luoghi pubblici sensibilizzando la cittadinanza sull'importanza di tenere comportamenti corretti e rispettosi dell'ambiente in cui viviamo – affermano i consiglieri comunali Laura Lionetti, Francesco Borelli e Gianni Campioni-. Per questo ci siamo fatti promotori di tre iniziative in programma sabato prossimo che renderanno più decorose le frazioni interessate, lanciando un messaggio di civiltà. Ringraziamo fin da ora le associazioni e i volontari che ci parteciperanno".