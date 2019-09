Realizzato un sistema di ombreggianti alla scuola dell'infanzia di Lunata

Altri articoli in Piana

venerdì, 27 settembre 2019, 10:59

Inizia la scalata verso l'Everest rosablu, alias la salvezza nel campionato di C Gold. Sui social, in sede di pronostico, il Bama, salvo pochi "temerari", viene dato per spacciato al cospetto degli ospiti: i Dragons di Prato

venerdì, 27 settembre 2019, 10:51

Dal 1° ottobre la dr.ssa Marica Del Fiorentino entrerà in servizio come pediatria di libera scelta all'ambito di Capannori-Altopascio e Montecarlo in sostituzione della dr.ssa Francesca Simi, titolare di incarico provvisorio, che quindi cesserà contestualmente

venerdì, 27 settembre 2019, 08:36

Paolo Venturi e Massimiliano Bindocci (Uilcom UIL) intervengono dopo l'incontro tra organizzazioni sindacali, amministratore della Cartiera Pieretti e la ditta Cama

giovedì, 26 settembre 2019, 15:38

Prosegue sul territorio di Capannori la manifestazione 'Puliamo il mondo 2019' promossa da Legambiente. Sabato 28 settembre tra le iniziative in programma ci sono quelle realizzate dall'amministrazione comunale in collaborazione con Ascit e alcune associazioni del territorio che interesseranno le frazioni di Gragnano, Santa Margherita e Camigliano

giovedì, 26 settembre 2019, 13:30

L'amministrazione Menesini istituirà un tavolo permanente sull'agricoltura che avrà l'obiettivo di approfondire le questioni di questo settore al fine di promuovere progetti e iniziative volti allo sviluppo di quella che un tempo era l'attività prevalente del territorio e di risolvere le criticità.

giovedì, 26 settembre 2019, 11:16

Nuovi acquisti in Casa Tau Calcio Altopascio: si chiama Simone Riccomini, classe 1995, ed è una vecchia conoscenza amaranto. Il difensore centrale che arrichisce la rosa della Prima Squadra, infatti, è cresciuto nel settore giovanile del Tau