Sabato inaugura la nuova farmacia di Lappato

giovedì, 19 settembre 2019, 15:07

Taglio del nastro per una nuova farmacia sul territorio comunale. Sabato 21 settembre alle ore 18 sarà infatti inaugurata una nuova attività nel centro di Lappato in via Pesciatina. A gestirla sarà il dottor Ignazio Bobbio. Si conclude quindi in maniera positiva il percorso avviato dall’amministrazione comunale che aveva segnalato alla Regione Toscana la necessità di avere ulteriori farmacie a Capannori, una a Pieve San Paolo – aperta nel 2016 – e l’altra a Lappato.

“Siamo molto soddisfatti dell’apertura di una nuova farmacia nella zona nord-est del territorio comunale – commenta il sindaco Luca Menesini -. Si tratta di un servizio di una particolare rilevanza, che semplificherà la vita dei cittadini, per il quale avevamo riscontrato una forte domanda degli abitanti di Lappato e dei paesi limitrofi. Per questo siamo sempre stati in prima linea per arrivare a una soluzione positiva superando alcune criticità che finora non avevano permesso l’apertura. Come previsto dal piano comunale si va quindi a completare il quadro di rafforzamento della presenza del servizio farmaceutico, che adesso copre in maniera più omogenea un vasto territorio come il nostro. La farmacia rappresenta inoltre un rilevante tassello nel percorso di valorizzazione dei paesi di Capannori che è una delle priorità della nostra amministrazione comunale. Affinché le frazioni siano sempre più vivibili è infatti importante favorire l’attivazione di nuovi servizi e l’avvio di attività”.

La farmacia inizierà ufficialmente l’attività al pubblico a partire dal lunedì 23 settembre. Sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, il sabato dalle 8.30 alle 13.