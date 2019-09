Piana



Samuele e Federico Vassallo vincitori nel campionato di aeromodellismo

venerdì, 13 settembre 2019, 11:10

Importante vittoria di Samuele Vassallo e Federico Vassallo che si sono aggiudicati rispettivamente il primo e secondo posto nella terza gara del Campionato italiano F1A veleggiatori svoltosi lo scorso fine settimana a Rocca di Mezzo (L'Aquila). I due vincitori fanno parte della nazionale italiana juniores di aeromodellismo categoria F1A (veleggiatori) nata a Capannori nell'ambito del progetto Aeliante.

Buon piazzamento anche per la squadra nazionale italiana F1B elastico composta da Jacopo Pegonzi, Angel Libera Iacono e Federico Vassallo che ad inizio agosto si è aggiudicata il quarto posto, al campionato europeo di volo libero di Prilep in Macedonia, mentre la squadra Veleggiatori (Emanuele Fava, Samuele Vassallo, Nicola Franceschi) che a causa dell'infortunio di un atleta, all'ultimo momento ha dovuto rivoluzionare la sua composizione, è arrivata all'ottavo posto.

Il progetto Aeliante realizzato in collaborazione con il Comune di Capannori e l'istituto Carlo Piaggia insegna ai ragazzi a costruire aeromodelli in balsa e depron ed ha un valore altamente educativo e formativo. Il suo scopo infatti, oltre a quello di insegnare come si costruisce un aeromodello dando modo di apprendere le tecniche di lavorazione e di conoscere gli attrezzi necessari, è anche quello di creare relazioni tra i giovani e di comunicare l'importanza di costruire qualcosa tutti insieme. Responsabile del progetto è Mario Motta insegnante della scuola secondaria di primo grado 'Carlo Piaggia' di Capannori, mentre il commissario tecnico è il campione di aeromodellismo Benito Bertolani.

Sabato 21 e domenica 22 settembre nel Padule del Bientina 'zona paracadutismo' a Capannori è in programma la quarta prova di campionato italiano di aeromodellismo di tutte le categorie, mentre sabato 5 e domenica 6 ottobre, nella stessa zona, si svolgerà la 'Coppa del mondo' di aeromodellismo intitolata 'Trofeo Capannori' che vedrà la partecipazione di 14 nazioni.