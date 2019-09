Piana



Si rinnova la navetta Marlia-Capannori-San Leonardo in Treponzio

sabato, 14 settembre 2019, 12:29

Territorio sempre più connesso con il trasporto pubblico. La navetta nord-sud, che congiunge Marlia a San Leonardo in Treponzio e viceversa passando per Capannori, avrà corse ogni ora dal lunedì al sabato. Inoltre queste, almeno in una prima fase sperimentale che durerà fino a giugno 2020, saranno gratuite. È quello a cui sta lavorando l'amministrazione Menesini, in collaborazione con gli uffici della Provincia di Lucca, in vista dell'attivazione del servizio nel corso dell'autunno. Si tratta di una vera e propria rivoluzione considerato che la navetta adesso effettua solo quattro corse al giorno e il biglietto da Marlia a San Leonardo in Treponzio costa 2,50 euro.

"Vogliamo offrire ai cittadini un servizio di trasporto pubblico più efficiente e rispondente alle reali esigenze – spiega l'assessore alla mobilità, Giordano Del Chiaro -. Per questo stiamo lavorando a un radicale rinnovamento della navetta Marlia – Capannori - San Leonardo in Treponzio, una linea che, pur toccando frazioni particolarmente abitate, è sottoutilizzata a causa di una scarsa frequenza dei passaggi. Avrà corse ogni ora dal mattino fino a sera, facilitando così la memorizzazione degli orari di passaggio e favorendo l'utilizzo. Vogliamo che sia la navetta di chi si reca sul posto di lavoro, di chi va a fare la spesa, degli studenti della biblioteca, di chi deve svolgere una pratica negli uffici comunali oppure utilizzare i servizi dei distretti sanitari. Favorirà anche il collegamento con la città di Lucca, perché da piazza Aldo Moro sarà possibile prendere la navetta che si dirige verso Antraccoli e poi le Mura".

"Una delle azioni necessarie per rendere la mobilità più sostenibile, diminuendo traffico ed emissioni, è quella di incentivare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico – prosegue Del Chiaro -. Per far ancora di più comprendere ai cittadini l'importanza di questa strategia, in cui l'amministrazione comunale crede fermamente, abbiamo deciso che la rinnovata linea Marlia – Capannori - San Leonardo sarà gratuita in una prima fase sperimentale. In questo modo i cittadini potranno provare direttamente quanto è semplice e comodo spostarsi in autobus, lasciando l'auto a casa".

La navetta, partendo dalla Casa della Salute di Marlia, tocca alcuni punti di interesse come lo sportello al cittadino nord, il mercato di Marlia e quello di Lammari, il palazzo comunale, il mercato di Capannori, il Centro sanitario di Capannori, il cinema teatro Artè, il museo Athena, il polo culturale Artémisia, la zona industriale di Carraia, il distretto sanitario di San Leonardo e lo sportello al cittadino zud, nonché la scuola secondaria e la biblioteca di San Leonardo. Da Marlia a Capannori si arriva in 15 minuti, con un tempo analogo per raggiungere San Leonardo dal capoluogo. Il tempo totale di percorrenza fra i due capolinea è quindi di 30 minuti.