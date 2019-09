Piana



Spettacolo di improvvisazione teatrale con gli "Improgames"

martedì, 10 settembre 2019, 12:38

Domani (11 settembre), in occasione dell'ultima apertura estiva, il negozio 'Lillero-Il vero mercato del baratto' aperto da alcuni mesi in via Traversa a Parezzana, grazie al sostegno dell'amministrazione Menesini e ai fondi raccolti nell'ambito del progetto di crowfunding civico "Circularicity," saluterà l'estate con un evento. A partire dalle ore 21.30 ma il negozio domani sarà aperto come ogni mercoledì da giugno a questa parte dalle 18.30 alle 20 e dalle 21 alle 23- sul piazzale è in programma uno spettacolo di improvvisazione teatrale a cura degli 'Improgames' dove attori senza copione e scenografie improvviseranno storie con l'aiuto e i suggerimenti del pubblico. Una serie di giochi a suon di battute e comicità.

Alla serata saranno presenti anche gli stand delle associazioni 'Terraditutti' e 'Earthstrike!' con cui Lillero ha collaborato.

Presso il negozio è possibile barattare i propri oggetti usati con altri grazie 'al 'lillero' una moneta innovativa appositamente coniata. Lillero ha come obiettivo, oltre allo scambio di beni materiali la creazione di spazi e momenti di condivisione fra le persone.

Per avere ulteriori informazioni sul negozio e conoscere meglio il funzionamento sono attive una pagina Facebook (www.facebook.com/lilleroverobaratto) e Instagram (https://www.instagram.com/lilleroverobaratto/). È anche possibile chiedere informazioni per email a ilveromercatodelbaratto(at)gmail.com oppure per Whatsapp al numero 3482598664.