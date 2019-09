Piana



Successo per la mostra di Eliseo Picchi

lunedì, 9 settembre 2019, 10:45

Grande successo per l’inaugurazione della mostra di Eliseo Picchi “Attraverso i miei occhi tracce. Tracce grafiche in punta di matita” tenutasi ieri, domenica 8 settembre dalle ore 18, presso il Museo Civico Athena di Capannori.

Circa un centinaio di persone ha visitato in anteprima le sale.

All’evento sono intervenuti l’assessore del Comune di Capannori Serena Frediani e il vice direttore del Gruppo Culturale e Ricreativo “La Sorgente” Francesco Paoletti, che hanno provveduto ai saluti istituzionali; la curatrice della mostra Isabella Pileio ha spiegato la produzione dell’artista, la sua formazione e l’organizzazione dell’esposizione in tre sezioni fondamentali: natura tra sentimento e storia, i ritratti e il progetto “i diseredati”, un focus sulle anime al margine della società.

Eliseo Picchi ha intrattenuto il pubblico raccontando la genesi delle sue opere, la cui nascita ha da sempre una matrice emozionale e intimista.

Infine Silvia Nutini, responsabile della comunicazione della mostra, ha mostrato in anteprima il catalogo e ha dato l’appuntamento per venerdì 20 settembre alle ore 18 presso la Casa Editrice Maria Pacini Fazzi Editore, in via S.Andrea 12, nel centro storico di Lucca, per la presentazione ufficiale del volume curato da Isabella Pileio.

La mostra “Attraverso i miei occhi. Tracce grafiche in punta di matita”, a ingresso libero, sarà visitabile presso il Museo Civico Athenadal 9 settembre al 23 settembre 2019,nei seguenti orari:

Lunedì 9.00-12.30

Martedì 9.00-12.30; 14.30 – 17.30

Mercoledì 9.00-12.30

Giovedì 9.00-12.30; 14.30 – 17.30

Venerdì 9.00-12.30

Sabato 9.00-12.30

Chiusura settimanale:Domenica

Per informazioni:

Museo Civico athena

Tel. 0583 428784

Pagina Facebook:@attraversoimieiocchi.mostra