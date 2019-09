Successo per l'incontro a Capannori del Festival "Economia e Spiritualità"

Altri articoli in Piana

Sfalci delle specie infestanti e mantenimento della viabilità e della biodiversità della Riserva naturale del Lago di Sibolla

Maggiore sicurezza idraulica in località Regini a Segromigno in Piano al confine con Segromigno in Monte, dove il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord in collaborazione con il comune di Capannori ha dato il via a un intervento sul Rio Sana

Matteo Petrini, consigliere comunale FDI Capannori, interviene per segnalare la situazione di pericolosità in cui versa Via del Popolo a Capannori

Si sta completando in questi giorni la distribuzione di borracce di alluminio al liceo Majorana di Capannori e all’istituto tecnico Benedetti di Porcari, che già da questo anno scolastico non avranno più distributori di acqua in bottiglia.

Tutto ormai pronto in casa Tau per affrontare la terza partita di campionato, allo stadio di Altopascio, contro ilFratres Perignano. L'appuntamento è per domenica 22, ore 15

Da domani e fino a domenica 29 settembre le 'pettorine gialle' di 'Puliamo il Mondo' saranno in giro sui territori di Capannori, Porcari e Montecarlo per raccogliere i rifiuti abbandonati e sensibilizzare i cittadini al decoro dei luoghi dove vivono