Taglio del nastro dopo l'adeguamento sismico della scuola primaria Felice Orsi

lunedì, 16 settembre 2019, 11:53

di giulia del chiaro

Offrire maggiore sicurezza attraverso l’adeguamento sismico degli istituti scolastici di Porcari. Questo l’obiettivo che l’amministrazione comunale persegue dallo scorso anno con una serie di interventi che, dopo quelli del 2018 sulla scuola Enrico Pea, quest’anno, nel corso dell’estate, hanno interessato la scuola Felice Orsi che, resa idonea alle norme antisismiche, è stata inaugurata questa mattina.

Un lavoro, quello degli scorsi mesi, che ha visto la ditta costruttrice impegnata, da giugno fino a pochi giorni fa, in un’opera che ha richiesto un impegno giornaliero assiduo: “una sfida contro il tempo dato che l’intervento ha riguardato molteplici aspetti – hanno spiegato, infatti, Lucio e Giuseppe Spallina, dell’impresa palermitana che si è occupata delle operazioni di adeguamento – comportando il rifacimento del tetto con una struttura alleggerita, la cerchiatura di infissi e pilastri, la fasciatura delle colonne di muratura con tessuti di fibre di carbonio e l’utilizzo di intonaco armato”. A prolungare i tempi, inoltre, accanto agli aspetti sismici, alcune opere di rifinitura come la pitturazione interna e la ricostruzione del cappotto esterno dell’edificio.

Durante la mattinata inaugurale, dopo la consueta benedizione di don Americo Marsili, a tagliare il nastro e inaugurare il nuovo anno scolastico in un ambiente potenziato in termini di sicurezza, erano presenti il consigliere regionale Stefano Baccelli, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, il sindaco Leonardo Fornaciari e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Porcari, Emiliana Pucci.

Un’opera resa possibile grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della regione Toscana che, insieme al comune, hanno riunito una somma pari a circa 860 mila euro per attuare il piano antisismico.

L’intervento, come ha fatto notare il consigliere regionale Stefano Baccelli, non è previsto da alcun obbligo giuridico, ma rientra in una scelta dell’amministrazione comunale volta a garantire più sicurezza agli studenti, al corpo docenti e a tutti i soggetti che quotidianamente transitano all’interno della struttura.

“La messa in sicurezza degli ambienti scolastici in caso di sisma, senza consumare nuovo suolo verde, è il nostro obiettivo primario – ha spiegato, infatti, il sindaco Leonardo Fornaciari e ha proseguito – è per questo che, dopo i lavori alla scuola media, ci siamo concentrati sulla scuola primaria Orsi e il prossimo anno realizzeremo gli stessi interventi sul complesso Giorgio La Pira”. Parola d’ordine “sicurezza”, quindi, per l’amministrazione comunale che, insieme alla ditta incaricata e al corpo docenti, ha colto la sfida di concludere i lavori in così poco tempo per permettere a ragazzi e insegnanti di iniziare le lezioni in un ambiente completamente rinnovato.