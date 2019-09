Piana



Tau, bene la prima di campionato per gli Elite

lunedì, 16 settembre 2019, 12:19

Inizio di campionato scoppiettante per il settore giovanile del Tau Calcio Altopascio, impegnato in questo weekend nelle prime partite della stagione. Allievi Elite in grande spolvero che si impongono per 4 a 1 sulla Lastrigiana, mentre gli Allievi B non riescono a sfondare e perdono per 1 a 0 contro la Cattolica Virtus. Travolgenti i Giovanissimi Elite che vincono sulla Lastrigiana per 6 a 0.

Chi ben comincia è a metà dell'opera? Forse. Intanto gli Allievi Elite guidati da mister Giuli hanno iniziato benissimo la stagione con un rotondo 4 a 1 sulla Lastrigiana. Adesso a lavoro sulla prossima partita contro lo Scandicci.

Tau Calcio - Lastrigiana: 4 - 1

Formazione Tau Calcio: Likaj, Duranti, Ricci, Filieri, Amorusi, Iannello, Tragni, Nicoletti, Menconi, Silvano, Bellucci. A disposizione: Di Biagio, Bachini, Belluomini, Coppola, D'Andrea Pisani, Lartini, Marchetti, Quilici . All.: Simone Giuli.

Formazione Lastrigiana: Dovico, Benvenuti, Salvagnini, Piazza, Mugnaini, Giampaia, Pierattini, Guastella, Fallani, Caparrini, La Corte. A disposizone: Rosellini, Vanzi, Maggiorelli, Piccini, Materassi, Saggio, Ferrillo, Prenga (9), Angioli. All.: Raffaele Bonuglia.

Marcatori: Bachini (T), D'Andrea Pisani (T), Benvenuti, (L) Tragni (T), Duranti (T).

Non va, invece, la prima degli Allievi B contro la Cattolica Virtus che vince di misura per 1 a 0. In campo, due squadre equilibrate: nel primo tempo ha prevalso la Cattolica, anche se il tabellone segnava ancora 0 a 0; nella ripresa si riaccendono gli animi amaranto ma al 5' arriva il gol su calcio d'angolo della Cattolica che chiude l'incontro. Prossima gara contro la Sestese.

Cattolica Virtus - Tau Calcio: 1 - 0

Formazione Cattolica Virtus: Magnolfi, Meucci, Sepe Leonardo, Celli, Zeroni, Falaschi, Bartolozzi, Barbieri, Rossi Lottini, Bigozzi, Vigano. A disposizione: Soccodato, Hoxhaj, Micheli, Zannino, Travagli, Pilacchi, Di Gaudio, Conversano . All.: Francesco Vallini.

Formazione Tau Calcio: Calu, Giannotti, Lotti, Mauriello, Ceccarelli, Paolinelli, Vitrani, Gigante, Manfredi. A disposizione: Becchi, Lleshi, Banti, Marioni, Bartolini, Oliva, Lebbiati, Carmignani, Fiorentini. All.: Francesco Bozzi.

Marcatori: Rossi Lottini.

Impetuosi i Giovanissimi Elite di mister Pucci che travolgono con un bel 6 a 0 la Lastrigiana. Una partita tutta a favore degli amaranto, già al lavoro per incontrare lo Scandicci.

Lastrigiana - Tau Calcio: 0 - 6

Formazione Lastrigiana: Canosa, Barberio, Ferrucci, Amelia M., Asencios, Maranghi, Arena, Ferrari, Puzzangara, Manetti, Sarti. A disposizione: Amelia Mattia, Bacheca, Gasparini, Giannini, Gjuzi, Romagnoli, Grevi, Spinella, Viti. All.: Luigi D'Andretta.

Formazione Tau Calcio: Maranghi, Fasciana, Ballini, Vellutini, De Luca, Michelucci, Pittalis, Ferrucci, Maurelli, Vitolo, Croci. A disposizione: Velani, Conticelli, Taccini, Mariotti, Scarselli, Zani, Cinelli, Lari, Coppola. All.: Gabriel Pucci.

Marcatori: Coppola, Maurelli (2), Vitolo, Zani, Ferrucci.