Tau Calcio Altopascio, al via le semifinali del Cordischi

lunedì, 9 settembre 2019, 12:46

Uno dei simboli di San Ginese tornerà presto a nuova vita. Il comune di Capannori ha infatti avviato i lavori di restauro della marginetta in via di San Ginese nei pressi della chiesa parrocchiale

lunedì, 9 settembre 2019, 11:59

E' iniziata ufficialmente il 19 agosto la stagione 2019/2020 della Polisportiva Capannori, con le giovanili di basket e pallavolo che si sono ritrovate in palestra con doppie sedute di allenamento al mattino con il preparatore atletico Francesca Marchi e poi nel pomeriggio per la parte di tecnica individuale e lavoro...

lunedì, 9 settembre 2019, 11:40

Francesco Fullin per la categoria "Sportsman', Ilario Cocchi per la categoria 'Intermedia', Leone Gambardella per la categoria 'Avanzata', Matteo Barbato per le categorie 'Illimitata' e 'Free Style'. Sono questi i vincitori del Campionato italiano di acrobazia aerea a motore svoltosi da venerdì a domenica scorsi all'aeroporto di Capannori a Tassignano

lunedì, 9 settembre 2019, 11:04

Festa di fine estate alle case popolari di Porcari. L'ha fortemente voluta l'assessorato alle Politiche Sociali come momento di ritrovo e di riflessione nell'ambito della mediazione sociale, servizio attivo da più di un anno con l'obiettivo di elaborare le difficoltà di convivenza nate in un contesto ricco di diversità

lunedì, 9 settembre 2019, 10:45

Grande successo per l’inaugurazione della mostra di Eliseo Picchi “Attraverso i miei occhi tracce. Tracce grafiche in punta di matita” tenutasi ieri, domenica 8 settembre dalle ore 18, presso il Museo Civico Athena di Capannori

domenica, 8 settembre 2019, 18:50

Buona la prima per il Tau Calcio, che all'esordio in casa nel campionato di Eccellenza vince la partita contro il Cascina