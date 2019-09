Piana



Tau Calcio Altopascio: i risultati della quarta giornata

lunedì, 2 settembre 2019, 11:06

Ancora tanti gol nella quarta giornata della 25^ edizione del Trofeo Memorial Antonio Cordischi, organizzato dal Tau Calcio Altopascio e dedicato ai Giovanissimi B 2006.

Si è chiuso sul 5 a 1 l'incontro, travolgente, tra US Pistoiese e Sporting Arno, mentre il Pontedera non ha lasciato scampo all'Atletico Lucca, battuto per 3 a 0. Partita tiratissima, infine, quella tra il Picchi Livorno e lo Zenith Audax, decisa solo al 23' del secondo tempo quando la squadra labronica, dopo una bella rimonta, ha segnato il 4 a 3 della vittoria.

Il Cordischi prosegue oggi, lunedì 2 settembre, con Giovani Fucecchio-Maliseti (18.00), Tau Calcio-Bellaria Cappuccini (19.15) e Sporting Cecina-Sestese Calcio (20.30). Domani, martedì 3 settembre, invece, scenderanno in campo Ac Pisa Sporting Club-Capezzano Pianore (17.30), Us Pistoiese-Picchi Livorno (18.45), Polisportiva Affrico-Polisportiva Margine Coperta (20.00) e Zenith Audax-Sporting Arno (21.15).

Risultati e tabellini:

US Pistoiese-Sporting Arno: 5 – 1

FORMAZIONE US PISTOIESE: Nati, Mazzi, Capacci, Sanzone, Bresciani, Campagni, Becagli F., Del Zotto, Sabatini, Carlucci, Di Lorenzo, All. Guasti; Lo Piano, Gaffarelli, Mirzac, Menichetti, Lepri, Licciardello, Becagli B., Baraoumi

FORMAZIONE SPORTING ARNO: Mele, Barcucci, Pierattini, Fichai, Corigliano, Fondati, Severino, Dei, Siano, Bargagni, Sufai, All. Dal Piaz; Cocchi, Girlando, Petacca, Proietto, Sarti, Daddi.

MARCATORI: Di Lorenzo 16', 23'; Sabatini 26'; Becagli 29'; Del Zotto 7' st.

Girlando 11' st su rigore.

Pontedera – Atletico Lucca: 3 -0

FORMAZIONE PONTEDERA: Lami, Zanatta, Fallacara, Vannuzzi, Rosati, Santini L., Bicchierini, Piazza, Carbonell, Riccomi, Papi, All. Creanza, Rossini, Fiore, Scozzari, Colzi, Terrosi, Cei, Santini S., Faggi.

FORMAZIONE ATLETICO LUCCA: Martini L., Biagioni, Michelotti, Mateelli, Giorgi, Bossini, Lambert, Figliola, Rossi, Franceschi, Masetti, All. Cei; Nigro, Martini C., Schievenin, Isola.

MARCATORI: Carbonell 13', Riccomi 16', Piazza 5' st.

Picchi Livorno-Zenith Audax: 4 - 3

FORMAZIONE PICCHI LIVORNO: Pini, Lonzi, Fecchi, Lippi, Di Noto, Cicero, Balestri, Agasi, Volpi, Bonechi, Gentile, All. Disegni; Giorgi, Brutto, Antonini, Rossi, Ferretti, Cosimi, Cavallini.

FORMAZIONE ZENITH AUDAX: Sarr, Bardazzi, Sambrotta, Donnini, Ceccarelli, Di Biase, Vignali, Massimo, Vannini, Arcangeli, Lazzeri, All. Rotondo; Pacini, D'Arco, Lami, Basso, Morelli, Paolin, Bidini, Gori.

MARCATORI: Volpi 2', 30' st., Gentile 10' st, 14' st.

Vignali 16', Vannini 23', Massimo 26'.