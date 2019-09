Tau Calcio Altopascio, i risultati della settima giornata del Cordischi

Altri articoli in Piana

giovedì, 5 settembre 2019, 12:43

Saranno in esposizione da domenica 8 settembre a sabato 28 settembre a La Magione del Tau in piazza Ricasoli 7 ad Altopascio le opere che compongono la mostra "Vite parallele" dell'artista Iva Mei

giovedì, 5 settembre 2019, 12:09

Nei comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo, gli operatori passeranno tutte le settimane fino alla fine del mese

giovedì, 5 settembre 2019, 12:06

Sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Le telecamere sulle arterie di maggiore scorrimento si stanno rivelando utili anche nelle attività di indagine

mercoledì, 4 settembre 2019, 17:52

Il 6 settembre a Tassignano (Capannori), incontro con gli insegnanti per illustrare contenuti e modalità di adesione al progetto, giunto alla sua diciottesima edizione.

mercoledì, 4 settembre 2019, 15:17

Finita l'estate, come annunciato lo scorso 9 luglio parte il conto alla rovescia per l'attivazione della fibra a Porcari. La grande novità, che era stata appena abbozzata, è il via libera all'accordo fra TIM e Infratel anche per l'utilizzo della rete FTTC e questo consentirà di avere una copertura della...

mercoledì, 4 settembre 2019, 15:15

Tre sanzioni da 400 euro l'una per abbandono rifiuti e altre multe che arriveranno direttamente a casa di chi ha disperso materiali ingombranti e spazzatura nelle piazze o nei parchi, rintracciati grazie all'attività delle telecamere ambientali