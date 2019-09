Piana



Tau Calcio, due pareggi e una vittoria nella seconda di campionato

lunedì, 23 settembre 2019, 12:48

Due pareggi e una vittoria per le giovanili amaranto del Tau Calcio Altopascio. Doppio 2 a 2, sia per gli Allievi Elite contro lo Scandicci che per gli Allievi B contro la Sestese. Bene invece i Giovanissimi Elite che battono in casa lo Scandicci per 2 a 0.

ALLIEVI ELITE

SCANDICCI - TAU CALCIO: 2 - 2

Formazione Scandicci: Ioanna, Piochi, Gianassi, Bonini, Fumelli, Carone, Corsi, Baravelli, Failli, Bini, De Carlo. A disposizione: Bacigalupo, Rossi, Marchese, Paggetti, Bici, Ongaro, Cherin, Poggianti, Mazzanti.

Formazione Tau Calcio: Di Biagio, Duranti, Ricci F., Filieri, Amorusi, Lartini, Belluomini, Nicoletti, Menconi, Silvano, Bellucci. A disposizione: Likaj, Bachini, Coppola, D'Andrea Pisani, Iannello, Marchetti, Quilici, Tragni.

Marcatori: Failli (2), Bellucci, Menconi.

Parte forte lo Scandicci che già all'8' del primo minuto passa in vantaggio. Dopo il raddoppio , sempre ad opera di Failli, arriva il 2 a 1 firmato da Bellucci, ma è al 62' che Menconi piazza il gol del pareggio, riequilbrando il risultato. Appuntamento domenica prossima contro il Forte dei Marmi 2015.

ALLIEVI B

TAU CALCIO - SESTESE: 2 - 2

Formazione Tau Calcio: Giannotti, Lotti, Mauriello, Banti, Ceccarelli, Oliva, Gigante, Sammartino, Lebbiati, Manfredi. A disposizione: Becchi, Lleshi, Paolinelli, Vitrani, Marioni, Rocco, Bartolini, Fiorentini G., Warid.

Formazione Sestese: Poggiolini M., Cucinotta, Pizzuto, Baldi, Paoli, Nocentini, Ammendola, Ciotola, Pemaj, Lascialfari, Nuti. A disposizione: Collini, Abbachini, Maritato, Kapidani, Guerrini, Cini, Tassi, Alecce, De Santis.

Marcatori: Baldi (S), Nuti (S), Rocco (T), Fiorentini G. (T).

Tra il Tau e la Sestese è stata una partita di forti emozioni: la Sestese è passata in vantaggio nel primo tempo, raddoppiando poi nel secondo. Grazie alle due reti di Rocco e Fiorentini, però, il Tau ha agguantato il pareggio e il primo punto della stagione. Adesso al lavoro sul prossimo match contro il Navacchio Zambra.

GIOVANISSIMI ELITE

TAU CALCIO - SCANDICCI: 2 - 0

Formazione Tau Calcio: Velani, Bargellini, Ballini, Vellutini, De Luca, Vitolo, Pittalis, Ferrucci, Zani, Maurelli, Croci. A disposizione: Maranghi, Taccini, Mariotti, Scarselli, Coppola, Michelucci, Lari, Cinelli, Fasciana.

Formazione Scandicci: Cei, Galli, Sibilia, Paoli, Barbetti, Sgai, Alfani, Giambra, Iovino, Zeoli, Bonaccini. A disposizione: Raveggi, Bruno, Sammicheli, Palmerini, Berti, Ballerini, Borri, Paoletti D., Amico.

Marcatori: Coppola, Bargellini

Vincono i Giovanssimi Elite contro lo Scandicci grazie alle due reti di Bargellini e Coppola. Parte alla grande il Tau, che sfiora il gol in numerose occasioni, dovendo però fare i conti con la difesa pressante dello Scandicci. Colpo di scena a 10 minuti dalla fine con il calcio d'angolo raccolto di testa da Bargellini e, subito dopo, il rigore battuto da Coppola. Prossima partita contro la Sangiovannese.