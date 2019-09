Piana



Tau Calcio, la Pistoiese conquista il Cordischi

giovedì, 12 settembre 2019, 12:11

Si è tinta di arancione la finalissima del 25^ Trofeo Memorial Antonio Cordischi: è infatti la Pistoiese la vincitrice del torneo, organizzato dal Tau Calcio Altopascio.

Con il gol di Sabatini, la Pistoiese si è portata in vantaggio sulla formazione amaranto, che ha quindi guadagnato il secondo gradino del podio. Terzo posto, invece, per il Margine Coperta che ha vinto di misura sull'Affrico. E proprio l'Affrico è costretto ad abbandonare la competizione, per ragioni legate al calendario del campionato imminente. Il suo posto alla Cordischi Cup verrà preso dal Pontedera, ripescato per differenza reti.

Ecco quindi i gironi per la Cordischi Cup: nel girone A ci saranno Ac Fiorentina, Pistoiese, Tor Tre Teste; nel girone B Inter, Fc Nordsjaelland, F6 Football Academy; nel girone C Uc Sampdoria, Tau Calcio, Pontedera; nel girone D Genoa CFC, As Livorno, Margine Coperta.

Appuntamento, dunque, per venerdì 13 settembre, alle 9.30, quando allo Stadio Comunale di Altopascio inizierà la prima partita della Cordischi Cup che vedrà la Fiorentina incontrare il Tor Tre Teste.

Risultati e tabellini:

Asd Affrico – Margine Coperta: 0 - 1

FORMAZIONE AFFRICO: Croce, Andre, Conti, Kodra, Baroncini, Chelli, Cappelli, Orselli, Valiani, Ramirez Sanchez, Lombardi, All. Menichetti; Marrocco, Lastrucci, Conticini, Pisco, Casoni, Biba, Marchesini, Santoni, Petrini.

FORMAZIONE MARGINE COPERTA: Dovichi, Baldecchi, Giuliani, Garzi, Vannini, Giovannetti, Tommasi, Gocaj, Bonfanti, Febbe, Giacomelli, All. Cois; Serra, Pierattini, Lepore, Galli, Sarno, Giacomelli, Vannini, Biagi, Deja, Ramku, Fusco.

MARCATORI: Tommasi, 4'.

Tau Calcio – Pistoiese: 0 - 1

FORMAZIONE TAU CALCIO: Gazzoli, Morandini, Matteoni, Bartelloni, Pisani, Turini, Ferrari, Bellandi, Casolare, Vannucchi, Notarelli, All. Lo Russo; Ballucchi, Garzella, Lucchesi, Pissuti, Bigazzi, Musumeci, Erba, Vitali, Stringari.

FORMAZIONE PISTOIESE: Lo Piano, Mazzi, Capacci, Sanzone, Becagli B, Campagni, Di Lorenzo, Del Zotto, Sabatini, Carlucci, Bresciani, All. Guasti; Nati, Banchini, Baroumi, Becagli F., Bellandi, Fontani, Mirzac, Roselli.

MARCATORI: Sabatini, 9'.