Tau On Stars: serata amaranto nel centro di Altopascio

venerdì, 13 settembre 2019, 10:54

Cena in piazza, fuochi d'artificio, musica fino a tarda notte: sabato 14 settembre Altopascio è amaranto con "Tau on Stars", l'evento nell'evento che chiama a raccolta in occasione della Festa del Pane tutti i membri della grande Casa Tau Calcio Altopascio.

Come ogni anno, infatti, è giunto il momento delle presentazioni degli atleti e degli staff che saranno impegnati nella lunga stagione sportiva 2019-2020. Un'occasione per conoscere i nuovi acquisti, avvicinarsi al mondo della prima squadra che milita nella categoria Eccellenza, abbonarsi alla società, acquistare i tanti gadget a disposizione e augurare un buon lavoro a tutti i membri del Tau Calcio.

L'appuntamento, quindi, è per sabato 14, dalle 20, nel centro della cittadina del Tau: sarà possibile cenare in piazza, grazie ai tanti stand enogastronomici e agli aperitivi organizzati dai commercianti per la Festa del Pane e, al termine della sfilata degli atleti, ballare sui ritmi dance di Riccardo Cioni DJ Full Time. Per concludere la serata di festa, infine, non poteva mancare il tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio.

L'evento, a ingresso libero, è organizzato dal Tau Calcio Altopascio, con il patrocinio del Comune di Altopascio e con la sponsorship di Nuova Comauto, Taddei, Manzi & C., Lucar, Sixtus, Benso, Service Toskana, Pulitutto, Progresso.