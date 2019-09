Piana : altopascio



Terza di campionato Eccellenza: Tau - Fratres Perignano

venerdì, 20 settembre 2019, 17:46

Tutto ormai pronto in casa Tau per affrontare la terza partita di campionato, allo stadio di Altopascio, contro ilFratres Perignano. L'appuntamento è per domenica 22, ore 15.

La formazione amaranto guidata da mister Pietro Cristiani è quasi al completo, anche se dovrà fare a meno di due giocatori, che si sono infortunati durante la partita contro la Massese e nel corso di un allenamento. L'obiettivo è fare bene e portare a casa il punteggio pieno, anche per risollevare il morale del gruppo dopo la sconfitta di misura di domenica scorsa.

"La squadra c'è - commenta il direttore sportivo Maurizio Dal Porto- ed è determinata a fare molto bene. Abbiamo lavorato con determinazione e voglia di riscatto in questi giorni e domenica daremo tutto per prenderci i tre punti della vittoria, che darebbero nuovo e ulteriore impulso alla squadra".

Schierato in campo ci sarà il Fratres Perignano, che condivide con il Tau alcuni tratti comuni. "Anche per loro questa è la prima stagione in Eccellenza dopo la fusione con la Pecciolese: è una squadra nuova, da osservare con interesse".