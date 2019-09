Piana



Torneo in ricordo di Margherita Tocchini

mercoledì, 25 settembre 2019, 10:08

La sua foto campeggia sul poster del torneo che porta il suo nome. Margherita Tocchini è sempre viva nel ricordo di tutte le persone che l’hanno conosciuta, in particolare nella casa del Basket Femminile Porcari, dove giocava prima che un tragico destino la strappasse all’amore dei suoi cari.



La vita di Margherita si è fermata nel pomeriggio del 6 marzo 2014. Un incidente, uno schianto con lo scooter mentre tornava a casa dalla scuola.



Oggi Margherita avrebbe 17 anni e farebbe parte di quella squadra, l’Under 18 allenata da Stefano Corda, che sabato e domenica al Palasuore disputerà il torneo che le è stato intitolato.

Oltre al Bf Porcari in campo scenderanno Nico Basket di Massa e Cozzile, Le Mura Spring e Pf Prato.



Il programma del quadrangolare, a ingresso libero, prevede la prima partita sabato alle 17: si affronteranno Porcari e Nico Basket; alle 19,30 la seconda sfida tra Le Mura Spring e Pf Prato.

Nello spazio fra le due partite si procederà alla presentazione delle altre squadre agonistiche del Bf Porcari, Promozione, Under 16, Under 14 e Under 13.



La domenica sono in programma le finali. Alle 15.30 quella per il terzo e quarto posto, alle 17,30 quella per il primo e secondo posto. Anche in questo caso tra una gara e l’altra ci sarà una presentazione: stavolta toccherà alla squadra Esordienti del Centro minibasket Porcari.