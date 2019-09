Piana



Un semaforo intelligente a Lammari in località Osteria

martedì, 10 settembre 2019, 15:28

Maggiore sicurezza stradale a Lammari in località Osteria. Entro la fine dell’anno l’amministrazione Menesini renderà “intelligente” il semaforo all’incrocio fra via delle Ville e via Lombarda. L’attuale impianto, che nei mesi scorsi è stato interessato da alcune migliorie, sarà infatti potenziato con un sistema di controllo in grado di rilevare 24 ore su 24 le targhe dei veicoli che attraversano con il rosso. Gli automobilisti indisciplinati saranno quindi sanzionati dalla polizia municipale.

“Abbiamo deciso di rendere ancora più sicuro l’incrocio in località Osteria – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Il crocevia, infatti, sorge nelle vicinanze di edifici che limitano la visibilità nell’area. Purtroppo alcuni automobilisti non rispettosi del codice della strada lo attraversano quando il rosso è scattato, creando situazioni di pericolo, sia di giorno sia di notte. Abbiamo già ottenuto risultati positivi sotto il profilo della sicurezza stradale dal potenziamento, che abbiamo effettuato la scorsa primavera, volto al miglioramento dell’attraversamento dei pedoni e della visibilità delle lampade semaforiche. Entro la fine del 2019 faremo un ulteriore passo avanti installando il dispositivo di controllo già utilizzato con successo in viale Europa a Marlia. Le strade di Capannori devono essere sempre più sicure per automobilisti, ciclisti e pedoni; questo nuovo intervento va proprio in questa direzione”.

Il semaforo dell’Osteria era stato migliorato nella scorsa primavera con una nuova centralina, di ultima generazione, che permette una migliore gestione dell’impianto. I lavori hanno inoltre visto la sostituzione delle lampade semaforiche di vecchio tipo con quelle di nuove generazione, a led, che garantiscono una migliore visibilità dei colori, anche durante le ore più luminose della giornata. Inoltre è stata posizionata un’ulteriore lampada semaforica in via delle Ville per chi proviene da Lucca. L’intervento è stato completato dagli attraversamenti pedonali a chiamata: uno in via Lombarda fra il bar e gli studi medici, il secondo in via delle Ville fra il bar e la macelleria.

Sul territorio comunale è già attivo da anni un semaforo “intelligente”. Si trova in viale Europa a Marlia, una delle arterie più transitate. Da gennaio a luglio 2019 ha rilevato 396 veicoli che sono passati con il rosso, per una media di oltre 50 al mese.