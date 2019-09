Valanga di multe al semaforo della Guerrina, figura di merda dell'amministrazione comunale?

Altri articoli in Piana

mercoledì, 25 settembre 2019, 17:03

Fratelli d'Italia di Capannori, dopo diverse segnalazioni avute dai cittadini, commenta lo stato in cui versa il cimitero di Lammari

mercoledì, 25 settembre 2019, 16:55

Per la sua terza edizione, il B-Day raddoppia gli eventi: dopo la tavola rotonda del venerdì, sabato 28 Settembre dalle 10 alle 18 scenderanno sul diamante del campo di softball di Carraia gli Special Team di Lucca, Prato e Livorno

mercoledì, 25 settembre 2019, 15:28

Nello studio del dottor Luca Citti commissario giudiziale della Cartiera Pieretti è svolto ieri un incontro tra organizzazioni sindacali, l’amministratore delle Cartiera Pieretti (attualmente soggetta a procedura concorsuale) e la ditta CAMA che subentrerebbe avendo sottoscritto con Cartiera Pieretti un contratto di affitto di ramo d’azienda con impegno all’acquisto

mercoledì, 25 settembre 2019, 15:03

Sono aperte le iscrizioni ai corsi sportivi comunali della stagione 2019-2020, che prenderanno il via il 21 ottobre. Rispetto allo corso anno crescono le proposte rivolte a bambini, ragazzi e adulti, che per la nuova stagione sono in totale 84, con l'introduzione di nuove discipline come il nordic walking, il...

mercoledì, 25 settembre 2019, 15:00

Lo sport deve essere per tutti. Con questo motto l'amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari propone Sabato 28 settembre la Festa dello Sport, giunta alla 14^ edizione. Una festosa marea di ragazzi è pronto a invadere piazza Felice Orsi

mercoledì, 25 settembre 2019, 14:53

Nuovi materiali per le scuole di musica del territorio, Accademia Geminiani e Musicalmente, e per la banda di Altopascio, il corpo musicale "G. Zei"