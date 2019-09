Piana : capannori



Zappia (Lega) su semafori intelligenti: “Una vessatoria per fare cassa”

giovedì, 12 settembre 2019, 10:04

Sono una serie di interventi, che interesseranno i semafori del comune di Capannori, a suscitare la preoccupazione del consigliere comunale della Lega Bruno Zappia.

Tali modifiche andranno a potenziare le attuali installazioni semaforiche mediante un sistema di controllo in grado di rilevare, 24 ore su 24, le targhe dei veicoli che attraversano con il rosso allo scopo di aumentare la sicurezza sanzionando gli automobilisti indisciplinati.

“Ho letto con disdegno e preoccupazione, sia come cittadino che come Automobilista, delle nuove migliorie che verranno messe in atto sul territorio comunale per quanto riguarda i semafori intelligenti – sottolinea il consigliere e prosegue – questi interventi non sono altro che una vessatoria nei confronti degli automobilisti e un modo per fare cassa per l'amministrazione comunale.”

Secondo Zappia, l’opzione più sicura ed efficace è l’unica che non viene valutata: “Perché non vengono installati semafori con il conto alla rovescia come quelli attivi al nord e in molti paesi europei?” Nell’ottica del consigliere, infatti, un’opzione di questo tipo farebbe della sicurezza un elemento primario evitando incidenti, ma anche multe e possibili ritiri della patente. “La sanzione – conclude – evita che un comportamento scorretto degeneri, ma solo l'esempio positivo moltiplica l'effetto preventivo ed educativo in tutta la comunità”.